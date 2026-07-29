Ο ΠΑΟΚ και οι άλλοι

Μπορεί η συζήτηση για τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι της Super League να αναβλήθηκε, θα γίνει όμως και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αν είναι κάτι σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι πως ο ΠΑΟΚ θα ταχθεί υπέρ, θέλει Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι, παρά το γεγονός ότι αυτοί δεν έχουν βελτιωθεί καθόλου. Το θέμα είναι τι θα πουν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, θα συμφωνήσουν με τον δικέφαλο του βορρά και την ΕΠΟ ή θα θέσουν βέτο; Η απάντηση θα δοθεί σύντομα καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του πρωταθλήματος έχει αρχίσει.

Πρόταση για Μπρούνο

Ο Ολυμπιακός συζητάει για την πώληση του Ορτέγα στη Ρίβερ Πλέιτ και δεν αποκλείεται να πωληθεί και ο Μπρούνο. Για τον Νιγηριανό αριστερό μπακ υπάρχει ενδιαφέρον από Τουρκία, όχι και καλή πρόταση όμως. Τα λεφτά που προσφέρουν στους ερυθρόλευκους είναι λίγο πάνω από τα 3 εκατ. ευρώ και με αυτό το ποσό δεν πρόκειται να υπάρξει πώληση. Αν οι Τούρκοι, ή κάποια ομάδα από άλλη χώρα, προσφέρουν περισσότερα, τότε δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις. Για να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο πάντως στον Πειραιά εξετάζουν κάποιους παίκτες για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Πιθανός και ο δανεισμός

Η ΑΕΚ πήρε τον Μάγερ, θα πάρει κι άλλο χαφ συν στόπερ, θα πρέπει όμως να υπάρξουν και αποχωρήσεις. Ένας από τους παίκτες που δεν υπολογίζεται από τον Νίκολιτς είναι ο Ελίασον, προτάσεις όμως, καλές προτάσεις, δεν έχουν έρθει ακόμη. Αυτό σημαίνει πως στην Ένωση έχουν αρχίσει πλέον να εξετάζουν και το ενδεχόμενο παραχώρησής του με δανεισμό. Ο Ριμπάλτα περίμενε ότι θα ήταν πιο εύκολη η πώληση του Σουηδού εξτρέμ, μέχρι στιγμής όμως τα πράγματα δεν έχουν πάει όπως θα ήθελε, οπότε δεν αποκλείεται να συναινέσει ακόμη και για δανεισμό του παίκτη.

Οι επόμενοι 4 που θα φύγουν

Θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες οι αποχωρήσεις από τον Παναθηναϊκό, με τον Κοτσόλη να ασχολείται και με αυτό το θέμα. Ο Μπακασέτας, ο Πάντοβιτς, ο Πάλμερ-Μπράουν, ο Βιλένα είναι παίκτες που δεν έχουν μέλλον στους πράσινους και ο τεχνικός διευθυντής περιμένει προτάσεις και παράλληλα ψάχνει και ο ίδιος για ομάδες στις οποίες θα μπορέσει να πλασάρει κάποιους εξ αυτών. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πάντως το παρουσιάζει η περίπτωση του Μπακασέτα, ο οποίος περίμενε και περιμένει για να δει αν θα προκύψει κάτι από τον ΠΑΟΚ αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι.

Όλα έτοιμα για Αντετοκούνμπο

Θέμα χρόνου είναι πλέον η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Θανάση Αντετοκούνμπο στον Άρη. Πρόταση από το NBA δεν έχει βρει, οπότε ετοιμάζει σιγά-σιγά βαλίτσες για Θεσσαλονίκη, προκειμένου να φορέσει τα κίτρινα και να δουλέψει υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει προφορικά εδώ και καιρό, ο Αντετοκούνμπο όμως ήθελε να περιμένει για να δει αν θα προκύψει κάποια πρόταση από ομάδα του NBA. Αυτό δεν έχει γίνει και είναι έτοιμος πλέον να επιστρέψει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Άρη.

Καμία διαρροή με Ζοτς

Σενάρια επί σεναρίων τις τελευταίες εβδομάδες για τον γκαρντ που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Και το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα σενάρια, τόσες φήμες για διάφορα ονόματα, σημαίνει ένα πράγμα: Κανείς δεν ξέρει ποιος ακριβώς είναι ο στόχος. Με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγινε πιο δύσκολο το να διαρρέουν ονόματα, οπότε οι περισσότεροι πιθανολογούν σε ό,τι αφορά τον επόμενο στόχο, αναφέροντας διάφορα ονόματα. Είναι κι αυτό ένα από τα θετικά που εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός με την επιστροφή του Σέρβου στον πάγκο του.