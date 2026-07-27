Αντίστροφα μετράει πλέον για να γίνει παίκτης της Χαλ ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, καθώς ο 23χρονος γκολκίπερ ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Έτσι ο διεθνής γκολκίπερ βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά από το να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου την Premier League.

Ο Τζολάκης αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Ολυμπιακού, παίρνοντας από πολύ μικρός την ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει και τα τελευταία χρόνια αποτελούσε τον βασικό πυλώνα κάτω από τα δοκάρια των Πειραιωτών.

Στην καριέρα του στον Ολυμπιακό έχει καταγράψει 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε 64 αγώνες.