Θετικές εξελίξεις σημειώθηκαν στις επαφές της Ντόρτμουντ με τη Γκενκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τους Βεστφαλούς να ανεβάζουν την προσφορά τους και την υπόθεση της μεταγραφής να μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποτελεί τον πρώτο και μεγαλύτερο στόχο της Ντόρτμουντ στη φετινή θερινή μεταγραφική περίοδο, με τους ανθρώπους του γερμανικού συλλόγου να ταξιδεύουν στο Βέλγιο προκειμένου να βρουν τη «χρυσή τομή» με τη Γκενκ και να ολοκληρώσουν τη συμφωνία.

Η τελευταία πρόταση των Βεστφαλών που είχε τεθεί υπό εξέταση άγγιζε τα 28 εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης 15-20%, ωστόσο η Γκενκ παρέμενε σταθερή στις απαιτήσεις της, ζητώντας ένα ποσό κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο 19χρονος άσος έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Ντόρτμουντ για συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών. Το πλάνο εξέλιξης που του παρουσίασαν οι Γερμανοί φαίνεται πως έχει πείσει τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Με αυτό το δεδομένο, οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με τη διοίκηση της Γκενκ και, σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sport», οι νέες επαφές είχαν θετική έκβαση, φέρνοντας τις δύο πλευρές πιο κοντά σε οριστική συμφωνία.