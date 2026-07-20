Επεισοδιακές σκηνές σημειώθηκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Χιλιάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή γύρω από τον εμβληματικό Οβελίσκο για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη αναμέτρηση, όμως μετά το τέλος του αγώνα η απογοήτευση μετατράπηκε σε επεισόδια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέρος των συγκεντρωμένων επιχείρησε να ξεπεράσει τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που είχαν τοποθετηθεί γύρω από το μνημείο, με αποτέλεσμα την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.

Για περίπου είκοσι λεπτά, το κέντρο της πρωτεύουσας μετατράπηκε σε πεδίο σύγκρουσης, με ορισμένους οπαδούς να εκτοξεύουν αντικείμενα και την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα και οχήματα εκτόξευσης νερού.

Ο απολογισμός περιλαμβάνει τραυματισμούς πολιτών και τουλάχιστον 15 προσαγωγές, ενώ οι εικόνες από την ένταση στους δρόμους έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Παρά τα επεισόδια, η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει εθνική αργία για την υποδοχή της εθνικής ομάδας, αναγνωρίζοντας την πορεία της «Αλμπισελέστε» μέχρι τον τελικό.