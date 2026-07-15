Η Αγγλία και η Αργεντινή ετοιμάζονται για μια μάχη χωρίς αύριο, με φόντο το δεύτερο εισιτήριο για τον ημιτελικό της Νέας Υόρκης. Μια αναμέτρηση που κουβαλάει πίσω της δεκαετίες ιστορίας, έντασης και ποδοσφαιρικών πληγών, καθώς οι δύο ομάδες δεν θα αναμετρηθούν μόνο για μια θέση στην επόμενη φάση, αλλά και για το βάρος μιας ολόκληρης κληρονομιάς.

Η Αγγλία του Τόμας Τούχελ βρίσκεται ξανά σε τροχιά μεγάλης διάκρισης, μετά την παρουσία της στον τελικό του Euro 2024, όπου ηττήθηκε από την Ισπανία. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, τα «τρία λιοντάρια» ολοκλήρωσαν πρώτα τον όμιλό τους και στη συνέχεια ξεπέρασαν διαδοχικά το Κονγκό, το Μεξικό μέσα στο θρυλικό «Αζτέκα» και τη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ στην παράταση. Με ηγέτες τον Χάρι Κέιν και τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ, η Αγγλία ονειρεύεται να φτάσει μέχρι το τέλος.

Στην απέναντι πλευρά, η Αργεντινή του Λιονέλ Σκαλόνι έχει διανύσει έναν δύσκολο δρόμο μέχρι τα ημιτελικά. Η «αλμπισελέστε» χρειάστηκε να ξεπεράσει εμπόδια όπως το Πράσινο Ακρωτήρι στην παράταση, μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Αίγυπτο και μια αγχωτική πρόκριση κόντρα στην Ελβετία. Με τον Λιονέλ Μέσι να οδηγεί τη νέα προσπάθεια για ένα ακόμη χρυσό κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας, η Αργεντινή γνωρίζει πως μπροστά της βρίσκεται ίσως η πιο απαιτητική δοκιμασία της διοργάνωσης.

Πέρα όμως από το αγωνιστικό κομμάτι, αυτή η μονομαχία ξυπνά μνήμες από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από τον επεισοδιακό προημιτελικό του 1966, το περίφημο «Xέρι του Θεού» και το αριστούργημα του Μαραντόνα το 1986, μέχρι την ιστορία με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ το 1998, κάθε συνάντηση των δύο ομάδων είχε πάντα κάτι ξεχωριστό. Απόψε, οι πρωταγωνιστές γνωρίζουν πως σε μία βραδιά μπορούν να γράψουν το όνομά τους στην ιστορία ή να μείνουν ως οι μοιραίοι της μεγάλης αυτής αναμέτρησης.