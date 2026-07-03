Ο Μπάλσα Πόποβιτς αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 26χρονου τερματοφύλακα.

Ο διεθνής γκολκίπερ, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα από τα τέλη Ιουνίου, ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συνεργασία των δύο πλευρών θα έχει διάρκεια πέντε ετών, με τον Πόποβιτς να προορίζεται για τη θέση του δεύτερου τερματοφύλακα στο ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Κατά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Μαυροβούνιος είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του, τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός αποτελεί έναν από τους μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης και πως δεν μπορούσε να αρνηθεί την προοπτική να φορέσει τη φανέλα του. Παράλληλα, είχε θέσει ως προσωπικούς στόχους την κατάκτηση του νταμπλ και τη συμμετοχή στο Champions League.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα, Μπάλσα Πόποβιτς. Γεννημένος στην πόλη Kotor, στις 10 Ιουνίου 2000, το 2025 πήρε μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα από την OFK Beograd, στην οποία παρέμεινε ως δανεικός την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε (34 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας).

Με την OFK Beograd πραγματοποίησε συνολικά 105 συμμετοχές, έχοντας αγωνιστεί ακόμη σε OFK Grbalj, Kolubara, Arsenal Tivat και FK Gorstak.

Ο Πόποβιτς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου.

Μπάλσα, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό»