Καθάρισε με το τέρμα

Ο Ολυμπιακός παίρνει για 1,5 εκατ. ευρώ τον Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα και καθαρίζει με το θέμα του τερματοφύλακα. Ο Μαυροβούνιος έρχεται για αναπληρωματικός του Τζολάκη, το ταλέντο του είναι τέτοιο όμως που θα μπορούσε να του δώσει ακόμη και θέση βασικού. Το σημαντικό για τους ερυθρόλευκους είναι ότι με τη μεταγραφή του μπορούν πλέον να χειριστούν χωρίς πίεση το θέμα της πώλησης του Τζολάκη, όταν έρθουν προτάσεις που θα ανταποκρίνονται στην αξία του. Για φέτος δεν προβλέπεται πώληση, για του χρόνου όμως όλα είναι ανοιχτά. Ο αντικαταστάτης του πάντως έχει ήδη βρεθεί.

Σειρά των Κάρμο, Ρόκα

Άλλες δύο μεταγραφές θέλει να κλείσει μέσα στα επόμενα 24ωρα ο Ολυμπιακός, μετά τη συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για τον Πόποβιτς. Οι ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει προφορικά με τον Κάρμο που κατάλαβε πως το καλύτερο για τον ίδιο είναι να φορέσει ξανά τη φανέλα τους και πιέζουν και την Τζιρόνα να πει το τελικό «ναι» για τον Ρόκα. Οι Ισπανοί προσπαθούν να ανεβάσουν το ποσό όσο μπορούν, στον Πειραιά όμως είναι πολύ αισιόδοξοι και θέλουν να κλείσουν αυτό το θέμα μέσα σε λίγες μέρες.

Πιέζουν Τολιόπουλο, αλλά…

Συνεχίζεται το πρέσινγκ του Άρη στον Τολιόπουλο καθώς ο Σπανούλης τον πιστεύει πάρα πολύ, ενώ έντονο είναι το ενδιαφέρον και του ΠΑΟΚ. Τα δεδομένα όμως δείχνουν να έχουν αλλάξει πλέον σε ό,τι αφορά το μέλλον του. Ο διεθνής γκαρντ είναι ενθουσιασμένος με την προοπτική της συνεργασίας με τον Ομπράντοβιτς, ενώ με την παρουσία του στη σειρά των τελικών κέρδισε πολλούς πόντους. Έτσι, από εκεί που έμοιαζε σχεδόν σίγουρη η αποχώρησή του, τώρα θα μοιάζει με έκπληξη το να φύγει. Την τελική απόφαση θα την πάρει ο Ομπράντοβιτς και επιθυμία του παίκτη είναι να παραμείνει στους πράσινους.

Στο «περίμενε» οι Τούρκοι

Πολύ καλή πρόταση από Τουρκία έχει στα χέρια του ο Μπακασέτας, δεν βιάζεται όμως να δώσει την απάντησή του. Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας προτιμάει να παραμείνει στην Ελλάδα, ξέρει όμως ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Η μοναδική από τις μεγάλες ομάδες που θα μπορούσε να κινηθεί για την απόκτησή του είναι ο ΠΑΟΚ, προς το παρόν όμως δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε καν κρούση. Παρ’ όλα αυτά, ο Μπακασέτας δεν θέλει να βιαστεί και θα περιμένει για να δει μήπως αλλάξουν τα πράγματα. Οι πιθανότητες πάντως δεν είναι υπέρ του.

Μνηστήρες για Γιακουμάκη

Στην Κρουζ Αζούλ επιστρέφει ο Γιακουμάκης καθώς ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να δώσει τα 5 εκατ. ευρώ που είχαν συμφωνηθεί πέρυσι για να τον αγοράσει. Οι ασπρόμαυροι εξετάζουν κι άλλες περιπτώσεις επιθετικών, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο Γιακουμάκης θα παραμείνει σίγουρα στο Μεξικό. Η σεζόν που έκανε με τον δικέφαλο του βορρά ήταν πολύ καλή και υπάρχει ενδιαφέρον από Ευρώπη, οπότε δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις. Αν κρινόταν πάντως αποκλειστικά από τον ίδιο το μέλλον του, ο Γιακουμάκης θα παρέμενε στον ΠΑΟΚ.