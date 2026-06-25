Το τελευταίο «αντίο» στον Τάκη Γκώνια, ο οποίος πέθανε την Τετάρτη (24/6) σε ηλικία 54 ετών, είπαν φίλοι και γνωστοί την Πέμπτη (25/6) στη Λιβαδειά.

Ο Γκώνιας αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και τελικά έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η κηδεία του έγινε την Πέμπτη (25/6) στη Λιβαδειά και βρέθηκαν σε αυτή πρώην συμπαίκτες και προπονητές του.

Στεφάνι κατέθεσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Κριστιάν Καρεμπέ και όλες οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, η οποία ξεκίνησε από τον Λεβαδειακό.

Ακολούθησε η μεταγραφή στον Ολυμπιακό, όπου είχε δύο θητείες, όπως και στον Ηρακλή, ενώ αγωνίστηκε επίσης σε Σπόρτινγκ Χιχόν, Πανηλειακό, Πανιώνιο, Μεσίνα και Κροτόνε.

Ως προπονητής, ο Γκώνιας δούλεψε σε Γλυφάδα, Επισκοπή, Athens Kallithea, Εργοτέλη, Ουάντι Ντέγκλα και Πάιραμιντς.