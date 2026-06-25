Έρχεται η δεύτερη ανακοίνωση

Έσκασε η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού μετά την επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Οι πράσινοι αιφνιδίασαν τους πάντες με την απόκτηση του Φαλ και δεν θα αργήσει να έρθει η δεύτερη κίνησή τους και δεν θα αφορά ψηλό αλλά κοντό αυτή τη φορά. Ο Παναθηναϊκός συζητάει με γκαρντ, οι διαπραγματεύσεις προχωράνε καλά και σύντομα, πολύ σύντομα, αναμένεται η επισημοποίηση με τη νέα ανακοίνωση. Τα έχουμε πει, ο Ομπράντοβιτς έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του το μεταγραφικό πλάνο.

Μόνο με Χεζόνια θα απαντούσαν

Η μεταγραφή του Φαλ προκάλεσε έκπληξη σε όλους και αυτό ισχύει και για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Στον Πειραιά δεν περίμεναν ότι ο Γάλλος σέντερ λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του θα υπέγραφε στον Παναθηναϊκό. Είναι μια μεταγραφή που υπενθυμίζει ότι υπάρχει και το επικοινωνιακό κομμάτι, όχι μόνο το αγωνιστικό, όταν μιλάμε για τους αιώνιους, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οι ερυθρόλευκοι θα μπουν στη λογική να απαντήσουν με το ίδιο νόμισμα. Να αποκτήσουν δηλαδή κάποιον πρώην πράσινο. Αν πάντως το κυνηγούσαν, ο στόχος θα ήταν ο Χεζόνια. Δύσκολος στόχος όμως…

Κανένα πρόβλημα με Γιοβάνοβιτς

Σαν βόμβα έπεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η απόφαση του Κωνσταντέλια να σταματήσει, όχι οριστικά όπως ξεκαθαρίζουν από το περιβάλλον του, από την Εθνική ομάδα. Μια απόφαση που δεν πάρθηκε για ποδοσφαιρικούς λόγους πάντως. Ο άσος του ΠΑΟΚ, ο πιο ταλαντούχος Έλληνας ποδοσφαιριστής, δεν έχει κάποιο παράπονο από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν σταμάτησε από την Εθνική επειδή ο χρόνος συμμετοχής του δεν είναι τόσο μεγάλος όσο θα περίμενε κανείς. Οι λόγοι είναι καθαρά οικογενειακοί και δεν έχουν να κάνουν με τον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Θα ρίξει βόμβα ο Άρης

Ο Άρης ανακοίνωσε Μπιρτς, είναι κοντά στον Λαρεντζάκη, θα πάρει και τον Θανάση Αντετοκούνμπο και πάει για… βόμβα. Ο Ρίτσαρντ Σιάο έχει ψηθεί για τα καλά μετά τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη και θέλει να ρίξει βόμβα με την απόκτηση παίκτη από το NBA. Άγνωστο ποιος θα είναι αυτός, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ όμως το έχει πάρει απόφαση, το έχει συζητήσει με τον προπονητή και θα το κυνηγήσει με κάθε τρόπο, θέλοντας να τρελάνει εντελώς τους οπαδούς και να στείλει μήνυμα προς όλους. Και ειδικά προς τον συμπολίτη ΠΑΟΚ, καθώς με αυτόν θα δώσει την πρώτη μάχη ο Άρης, πριν δυναμώσει όσο πρέπει για να τα βάλει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Άλλος είναι ο Νο1 στόχος της ΑΕΚ

Το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Μπαρίνοφ είναι δεδομένο, όπως και το πρόβλημα που υπάρχει με τις πληρωμές σε ρωσικές ομάδες. Στην Ένωση το ψάχνουν το θέμα και θα συνεχίσουν να το κάνουν, ο πρώτος στόχος όμως για τη μεσαία γραμμή δεν είναι αυτός. Το όνομα του Ρώσου χαφ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι πολύ ψηλά στη σχετική λίστα, πάνω-πάνω όμως ο Ριμπάλτα έχει σημειώσει άλλο. Και μιλάει μαζί του, γνωρίζοντας πως ο χρόνος δεν τον πιέζει. Όσο τα ΜΜΕ ασχολούνται με τον Μπαρίνοφ, ο άνθρωπος που τρέχει τα μεταγραφικά της ΑΕΚ ασχολείται με τον Νο1 στόχο και το όνομά του θα διαρρεύσει μόνο όταν το θέμα θα έχει μπει στην τελική ευθεία.