Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να απέχει από τις προσεχείς υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του.

Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ εξήγησε πως επιθυμεί να επικεντρωθεί στην προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τη συνολική εξέλιξή του, επιλέγοντας να κάνει ένα προσωρινό βήμα πίσω από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. «Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.

Από την πλευρά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η πρώτη τοποθέτηση απέναντι στην απόφαση του διεθνούς άσου είναι ξεκάθαρη, καθώς γίνεται λόγος για μια επιλογή που τυγχάνει απόλυτου σεβασμού.

Παράλληλα, οι άνθρωποι της ΕΠΟ φρόντισαν να μεταφέρουν στον ποδοσφαιριστή ότι η Εθνική ομάδα θα συνεχίσει να τον περιμένει και πως όταν ο ίδιος θεωρήσει ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει, θα τον υποδεχθεί ξανά χωρίς κανένα εμπόδιο, διατηρώντας ανοιχτό τον δρόμο της επανένταξής του.