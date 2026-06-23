Ο Λιονέλ Μέσι σε δύο μόλις ματς στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, δείχνει αποφασισμένος να πάρει την Εθνική Αργεντινής από το χεράκι και να την οδηγήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην κορυφή του κόσμου.

Ο 39χρονος Αργεντίνος σταρ στο έκτο και τελευταίο Μουντιάλ της πλούσιας καριέρας του σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Έγινε ο πρώτος παίκτης με τα περισσότερα γκολ (18 τον αριθμό) σε Μουντιάλ, έγινε ο τρίτος παίκτης με έξι συνεχόμενες νίκες της Εθνικής σε Μουντιάλ και θέλει μια ακόμα για να κάνει 18 νίκες με την ομάδα του σε Παγκόσμιο.

Ότι θα τα καταφέρει, είναι σίγουρο καθώς τελευταίο ματς της Αργεντινής στον όμιλο είναι απέναντι στην Ιορδανία και ο Μέσι μπορεί να γράψει μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία την δικιά του και του Μουντιάλ.

Ο Μέσι είναι αποφασισμένος να πάει για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στον τελικό και να κατακτήσει το τρόπαιο. Άλλωστε τι πιο ωραία ιστορία θα υπήρχε από αυτή, από έναν άνθρωπο που σημάδεψε γενιές και γενιές στο ομορφότερο άθλημα του πλανήτη το ποδόσφαιρο.

Αν είναι στο τελευταίο του Μουντιάλ με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις που κάνει, ο «θεός του ποδοσφαίρου» να του δώσει μια ακόμη κούπα αυτή της κορυφαίας διοργάνωσης του πλανήτη, τότε χαλάλι.

Ο Μέσι λοιπόν δείχνει αποφασισμένος να κάνει την δουλειά του στον αγωνιστικό χώρο, τώρα αν θα φτάσει μέχρι τον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου, κάνεις δεν ξέρει ακόμα. Αλλά αν φτάσει και η τελευταία του παράσταση σε Μουντιάλ είναι εκεί, τότε η FIFA οφείλει να αλλάξει την έδρα του τελικού.

Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium, στην περιοχή Ίστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ. Το στάδιο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα αθλητικά συγκροτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, με χωρητικότητα που ξεπερνά τους 82.000 θεατές.

Αλλά αν στον τελικό πάει ο Λιονέλ Μέσι, τότε η FIFA θα πρέπει να επανεξετάσει την έδρα του μεγάλου αγώνα και και να ορίσει ένα εμβληματικό στάδιο, ένα στάδιο που έγραψαν την δική τους ιστορία οι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές του πλανήτη, ο Πελέ και ο Μαραντόνα, ο Μαραντόνα και ο Πελέ. Αυτό το στάδιο δεν είναι άλλο από το Αζτέκα.

Ο Πελέ το 1970, ο Μαραντόνα το 1986

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 που έγινε στο Μεξικό, θριαμβευτής ήταν ο μεγάλος Πελέ. Στον τελικό της 21ης Ιουνίου στο Στάδιο Αζτέκα αναμετρήθηκαν η Βραζιλία με την Ιταλία. Η εμφάνιση της Βραζιλίας αποτελεί μία από τις καλύτερες επιδείξεις επιθετικού ποδοσφαίρου στην ιστορία του θεσμού.

Ο Πελέ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 18′, μια φάση που έμεινε γνωστή ως «η αιώνια κεφαλιά του Πελέ». Η Ιταλία, ισοφάρισε στο 37′ με τον Μπονινσένια, Στο 66′ ο Ζέρσον έκανε το 2-1. Στο 71’ ο Αλμπερτόζι το 3-1 και στο 86’ ο Αλμπέρτο το 4-1 για να σηκώσει ο Πελέ το μεγάλο τρόπαιο.

16 χρόνια αργότερα στις 29 Ιουνίου του 1986 στο χορτάρι του Αζτέκα ήταν η σειρά του μεγάλου Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα να σηκώσει του μεγάλο τρόπαιο. Στον τελικό απέναντι στην Γερμανία η Αργεντινή νίκησε με 3-2 με τα γκολ των Μπράουν (23’), Βαλντάνο (55’) και Μπουρουσάγα (83’) μπροστά σε 115.000 φιλάθλους του ποδοσφαίρου.

Το μοναδικό στάδιο του πλανήτη που έχουν διεξαχθεί τρία Μουντιάλ (1970, 1986, 2026) ίσως είναι γραπτό να περιμένει έναν άνθρωπο που πήρε την σκυτάλη από τον Πελέ και τον Μαραντόνα και έκανε το ποδόσφαιρο πιο όμορφο. Τον Λιονέλ Μέσι.

Αν τελικά ο Μέσι καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε ο τελευταίος χορός θα πρέπει να είναι μόνο στο «ιερό» χορτάρι του Αζτέκα!