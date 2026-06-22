Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό αποτέλεσε ένα από τα πιο ηχηρά γεγονότα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, συγκεντρώνοντας τεράστιο ενδιαφέρον κατά την επίσημη παρουσίασή του στο Telekom Center Athens.

Η εκδήλωση κύλησε σε έντονα συναισθηματικό και πανηγυρικό κλίμα, με τον Σέρβο τεχνικό να αποσπά θερμό χειροκρότημα και να κερδίζει τις εντυπώσεις όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά και με ορισμένες ατάκες του σε άπταιστα ελληνικά, απευθυνόμενος μεταξύ άλλων στον Φραγκίσκο Αλβέρτη.

Ωστόσο, η στιγμή που συζητήθηκε περισσότερο δεν είχε σχέση με τον ίδιο τον προπονητή, αλλά με ένα απρόοπτο περιστατικό στη μετάφραση της εκδήλωσης. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, ο μεταφραστής μπέρδεψε τις ομάδες και αντί να αναφέρει ότι «ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα», είπε λανθασμένα πως «ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα».

Η γκάφα προκάλεσε άμεση αμηχανία, με τον ίδιο να ζητά δημόσια συγγνώμη, ενώ αρκετοί από τους παρευρισκόμενους δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν το γέλιο τους. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασαν χαμογελώντας και κουνώντας το κεφάλι, δείχνοντας ότι αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ.

Παρά το μικρό αυτό απρόοπτο, η συνολική εικόνα της παρουσίασης παρέμεινε απόλυτα θετική, με τον Ομπράντοβιτς να επιστρέφει σε γνώριμο περιβάλλον και τον κόσμο του Παναθηναϊκού να ζει ξανά μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο.