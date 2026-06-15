Ο Μαρίνο Πούσιτς βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές που έχει εξετάσει ο ΠΑΟΚ για την επόμενη ημέρα στον πάγκο της ομάδας, καθώς το διαζύγιο με τον Ραζβάν Λουτσέσκου θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται μέσα στο επόμενο 24ωρο να αποχωρήσει και τυπικά από τον Δικέφαλο, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ιβάν Σαββίδη τις προηγούμενες ημέρες, όπου και αποφασίστηκε από κοινού το τέλος της συνεργασίας.

Στον ΠΑΟΚ είχαν ήδη κινηθεί προληπτικά, διατηρώντας ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με υποψήφιους προπονητές, ώστε να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεδομένου ότι το κλίμα έδειχνε εδώ και καιρό πως η συνεργασία με τον 57χρονο τεχνικό πλησίαζε στο τέλος της.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει είναι εκείνη του Μαρίνο Πούσιτς. Ο Ολλανδοκροάτης προπονητής συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που θεωρούνται συμβατά με το προφίλ που αναζητά ο ΠΑΟΚ, έχοντας στο ενεργητικό του την κατάκτηση νταμπλ με τη Σαχτάρ, ενώ πιο πρόσφατα εργάστηκε στην Αλ Τζαζίρα από το 2025.

Ο 54χρονος τεχνικός έχει αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και βρίσκεται σε επαφές με τη διοίκηση του Δικεφάλου, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, εξετάζεται και μία ακόμη περίπτωση προπονητή από την Ιβηρική χερσόνησο, χωρίς ωστόσο να έχει διαρρεύσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε επίπεδο προϋπηρεσίας, ο Πούσιτς έχει καθίσει στους πάγκους των Τβέντε (2018-19), Σαχτάρ Ντόνετσκ (2023-2025) και Αλ Τζαζίρα (2025-26), ενώ έχει εργαστεί και ως βοηθός προπονητή σε Άλκμααρ (2019-21) και Φέγενορντ (2021-23).