Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είναι γεγονός. Η Αυστραλία παρουσιάστηκε απόλυτα αποτελεσματική απέναντι στην Τουρκία, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιούργησε και έφυγε από το Βανκούβερ με νίκη 2-0 στην πρεμιέρα του Δ’ ομίλου.

Παρά την πίεση που δέχθηκε σε μεγάλα διαστήματα της αναμέτρησης, η ομάδα του Τόνι Πόποβιτς έδειξε χαρακτήρα, αμυντική πειθαρχία και υπομονή, βάζοντας από νωρίς γερά θεμέλια για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι Αυστραλοί έφτασαν τους Ηνωμένες Πολιτείες στην κορυφή του ομίλου και απέκτησαν σημαντικό προβάδισμα στη μάχη για μία θέση στα νοκ άουτ. Αντίθετα, η Τουρκία του Βιντσέντζο Μοντέλα καλείται πλέον να αναζητήσει βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια, πληρώνοντας ακριβά την αναποτελεσματικότητά της μπροστά από την αντίπαλη εστία.

Ο Ιρανκούντα στο 27ο λεπτό και ο Μέτκαλφ στο 75’ βρήκαν δίχτυα στις δύο πιο καθοριστικές αντεπιθέσεις των «καγκουρό», σε ένα παιχνίδι όπου η κατοχή και οι περισσότερες ευκαιρίες ανήκαν στους Τούρκους. Η Αυστραλία, ωστόσο, ήταν αυτή που απέδειξε πως στο ποδόσφαιρο η ουσία μετρά περισσότερο από την εικόνα.

Ο Νέστορι Ιρανκούντα της Αυστραλίας (στο κέντρο) πανηγυρίζει μετά το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση

Η Τουρκία μπήκε δυνατά από το πρώτο σφύριγμα και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της. Ο Τσαλχάνογλου δημιούργησε επικίνδυνες καταστάσεις από στατικές φάσεις, ενώ ο Γκιουλέρ έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του με δυνατό σουτ στο 7ο λεπτό.

Ο νεαρός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και εκτέλεσε άμεσα, όμως ο Μπιτς αντέδρασε σωστά.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Αυστραλία χτύπησε πρώτη. Στο 27’, ο Μπος βρήκε με εξαιρετική βαθιά μπαλιά τον Ιρανκούντα, ο οποίος ξέφυγε από την άμυνα και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον Τσακίρ για το 1-0.

Οι Τούρκοι προσπάθησαν να απαντήσουν άμεσα. Λίγα λεπτά αργότερα ο Μπαρντακτσί εξαπέλυσε εντυπωσιακό σουτ από μακρινή απόσταση, όμως η μπάλα βρήκε πρώτα στον Μπιτς και στη συνέχεια στο δοκάρι, σε μία από τις μεγαλύτερες χαμένες ευκαιρίες της αναμέτρησης.

Η πίεση συνεχίστηκε μέχρι την ανάπαυλα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο Μοντέλα προχώρησε σε αλλαγές, αναζητώντας περισσότερη ενέργεια και δημιουργία από τα άκρα. Η Τουρκία συνέχισε να επιτίθεται, με τον Γκιουλέρ να απειλεί ξανά από εκτέλεση φάουλ στο 57’, αλλά ο Μπιτς παρέμενε ανίκητος.

Και ενώ όλα έδειχναν πως το γκολ της ισοφάρισης πλησίαζε, η Αυστραλία χτύπησε ξανά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Στο 75ο λεπτό, σε ταχύτατη αντεπίθεση, ο Μέτκαλφ βρέθηκε απέναντι από τον Τσακίρ και με δυνατό χαμηλό σουτ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία για το 2-0.

Η Τουρκία δεν σταμάτησε να προσπαθεί. Ο Ακτούρκογλου στο 78’ και ο Τσαλχάνογλου στο 86’ άγγιξαν το γκολ, όμως ο Μπιτς πραγματοποίησε ακόμη δύο καθοριστικές επεμβάσεις, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια.

Η λήξη βρήκε τους Αυστραλούς να πανηγυρίζουν μία νίκη που λίγοι περίμεναν πριν από τη σέντρα και τους Τούρκους να αποχωρούν με έντονο προβληματισμό για τις χαμένες ευκαιρίες και την αδυναμία τους να μετατρέψουν την υπεροχή σε αποτέλεσμα.

Αυστραλία: Μπιτς, Τσιρτσάτι, Σούταρ, Μπουργκές, Ιταλιάνο, Ο’Νιλ, Όκον-Ένγκελστερ, Μπος, Ιρανκούντα, Μέτκαλφ, Τουρέ.

Τουρκία: Τσακίρ, Καντιόγλου, Μπαρντακτσί, Ντεμιράλ, Τσέλικ, Γιούκτσεκ, Τσαλχάνογλου, Γιλμάζ (45′ Γιλντίζ), Κοκτσού (62′ Ακγούν), Γκιουλέρ, Ακτούργκογλου

Η βαθμολογία του 4ου ομίλου