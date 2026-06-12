Λίγο πριν την αποψινή (22:00) πρεμιέρα με αντίπαλο τον Καναδά για το Μουντιάλ 2026 η Βοσνία/Ερζεγοβίνη προχώρησε σε αλλαγή στην αποστολή της.
Συγκεκριμένα, ο Νιντάλ Τσέλικ δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του και στη θέση του στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο 20χρονος δεξιός μπακ της Στουρμ Γκρατζ Άριαν Μάλιτς.
Nažalost, Nidal Čelik je prije dva dana doživio povredu meniskusa zbog koje će morati na operativni zahvat, te neće biti u konkurenciji za nastup na Svjetskom prvenstvu.— NFS BIH (@NFSBiH) June 12, 2026
Umjesto njega, na spisku igrača za Mundijal nalazi se Arjan Malić.
Nidalu želimo brz i uspješan oporavak. pic.twitter.com/B4b34KUKqU