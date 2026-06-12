Λίγο πριν την αποψινή (22:00) πρεμιέρα με αντίπαλο τον Καναδά για το Μουντιάλ 2026 η Βοσνία/Ερζεγοβίνη προχώρησε σε αλλαγή στην αποστολή της.

Συγκεκριμένα, ο Νιντάλ Τσέλικ δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του και στη θέση του στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο 20χρονος δεξιός μπακ της Στουρμ Γκρατζ Άριαν Μάλιτς.