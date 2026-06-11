Την αποχώρησή του από τη Μονακό, έπειτα από πέντε χρόνια, στη διάρκεια των οποίων έφτασε δύο φορές στο Final Four της Euroleague, ανακοίνωσε ο Μάικ Τζέιμς.

Εδώ και καιρό ήταν γνωστό ότι ο Αμερικανός γκαρντ θα αποχωρούσε ως ελεύθερος λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων των Μονεγάσκων και η επισημοποίηση ήρθε από τον ίδιο, μέσω των social media.

«Πολύς λόγος γίνεται για την κληρονομιά που αφήνεις και για το πώς θα σε θυμούνται. Εγώ επιλέγω να θυμάμαι όσα καταφέραμε και τους ανθρώπους με τους οποίους τα πετύχαμε μαζί.

Ήταν πέντε υπέροχα, τρελά, απρόβλεπτα και μοναδικά χρόνια και δεν θα τα αντάλλασσα με τίποτα στον κόσμο», ανέφερε στο μήνυμά του ο Τζέιμς, ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague.

Το θέμα, πλέον, είναι το πού θα συνεχίσει την καριέρα του, με τον Αμερικανό να περιμένει προτάσεις από ομάδες που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο τη νέα σεζόν.