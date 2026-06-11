Το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού με την κορυφή της Ευρώπης στο πόλο γυναικών έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στο MEGA News.

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 22:00, το MEGA News μεταδίδει ζωντανά από τη Μάλτα τον τελικό του Final Four του Champions League Γυναικών, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φερεντσβάρος σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Οι «ερυθρόλευκες» εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον τελικό μετά τη σπουδαία νίκη επί της Ματαρό με σκορ 14-12 και πλέον απέχουν ένα βήμα από την κατάκτηση του τέταρτου Champions League στην ιστορία τους.

Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Βιδιάνος Ρούσσος.

Το MEGA News θα βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, μεταφέροντας ζωντανά όλη τη δράση, την ένταση και το παρασκήνιο από το κολυμβητήριο της Μάλτας, εκεί όπου γράφεται ένα ακόμη μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του γυναικείου αθλητισμού.

Παρασκευή 12 Ιουνίου

22:00 ΤΕΛΙΚΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ