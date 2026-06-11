Την περίπτωση του Ντένις Σουάρεθ, ο οποίος έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με την Αλαβές, εξετάζει ο Ολυμπιακός για την ενίσχυσή του στη μεσαία γραμμή.

Με τον Ουνάι Λόπεθ να ανανεώνει τελικά το συμβόλαιό του με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν τις κινήσεις τους για την απόκτηση του παίκτη που θα ενισχύσει το κέντρο και ένας από αυτούς που απασχολούν είναι ο Σουάρεθ.

Ο 32χρονος Ισπανός χαφ είχε μια γεμάτη σεζόν φέτος στην Αλαβές με 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας ένα γκολ και δίνοντας δύο ασίστ, ενώ στο παρελθόν πέρασε από Μπαρτσελόνα, Σεβίλλη, Βιγιαρεάλ, Άρσεναλ, Θέλτα και Εσπανιόλ.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πολύ καλά και εκτιμά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στον Ολυμπιακό κινούνται για την απόκτησή του, με το συμβόλαιό του με την Αλαβές να λήγει το 2027.