Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την αναζήτηση λύσεων για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία, στο μεταγραφικό του στόχαστρο βρίσκεται ο Νόα Καντιού της Λοριάν.

Μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης του Ουνάι Λόπεθ, οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να εξετάζουν εναλλακτικές περιπτώσεις για τον άξονα, με το όνομα του 27χρονου μέσου να βρίσκεται μεταξύ των παικτών που απασχολούν σοβαρά τους ανθρώπους της ομάδας.

Όπως αναφέρουν γαλλικά δημοσιεύματα, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον ποδοσφαιριστή της Λοριάν είναι ιδιαίτερα έντονο, έπειτα από τις εμφανίσεις που πραγματοποίησε τη φετινή σεζόν στη Ligue 1. Ο Καντιού αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας του, καταγράφοντας συνολικά 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό τέσσερα γκολ και δύο ασίστ.

Οι επιδόσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες στη Γαλλία, καθώς η «L’ Equipe» τον συμπεριέλαβε στην κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν, επιβραβεύοντας τη σταθερότητα και τη συνολική του παρουσία στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, ο μέσος της Λοριάν μετρά πέντε συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Γουαδελούπης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λοριάν προχώρησε στην απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι από τη Ροντέζ, καταβάλλοντας περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. Η φετινή χρονιά αποτέλεσε την πρώτη του παρουσία στη μεγάλη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, καθώς μέχρι τότε η καριέρα του είχε εξελιχθεί αποκλειστικά στις χαμηλότερες επαγγελματικές κατηγορίες.