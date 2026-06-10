Ο Ολυμπιακός είναι ένα από τα φαβορί για τη συμμετοχή στο Euroleague Super Cup, το οποίο πιθανότατα θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι, έδρα και του Final Four του 2027.

Σύμφωνα με το Basketnews, η νέα διοργάνωση της Euroleague είναι πιθανό να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2026 και οι επικρατέστερες ομάδες για συμμετοχή είναι οι «ερυθρόλευκοι», η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η ιδέα που υπάρχει είναι να συμμετέχουν στο Euroleague Super Cup οι πρωταθλητές των δύο προηγούμενων ετών και η ομάδα που τερμάτισε στην 1η θέση της κανονικής περιόδου.

Έτσι, φαβορί για συμμετοχή είναι ο Ολυμπιακός, πρωταθλητής του 2026, και η Φενέρμπαχτσε, πρωταθλήτρια του 2025, ενώ η Ρεάλ θα μπορούσε να κερδίσει τη συμμετοχή της ως φιναλίστ, επειδή οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το τρόπαιο και τερμάτισαν και στην 1η θέση της κανονικής περιόδου.

Όσο για τον τόπο διεξαγωγής, φαβορί θεωρείται το Άμπου Ντάμπι, όπου έγινε το Final Four της Euroleague το 2025 και θα γίνει και το 2027.