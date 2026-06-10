Η Αταλάντα θέλει να αποκτήσει τον Άρντον Γιασάρι της Μίλαν ωστόσο λόγω της κατάστασης των Ροσονέρι δεν έχει που να αποτανθεί.

Η μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από την ομάδα της Μίλαν επηρεάζει ακόμα και τον σχεδιασμό άλλων ομάδων. Μία τέτοια περίπτωση είναι αυτή της Αταλάντα.

Θέλει να κλείσει τον διεθνή χαφ Άρντον Γιασάρι σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Ο νέος αθλητικός διευθυντής των Μπεργκαμάσκι, Κριστιάνο Τζιουντόλι, που ήθελε τον παίκτη και κατά την διάρκεια της θητείας του στη Γιουβέντους, θέλει να τον φέρει στο Μπέργκαμο.

Ωστόσο σε αυτήν την φάση η Μίλαν δεν έχει, πέρα από προπονητή, ούτε αθλητικό αλλά ούτε και τεχνικό διεθυντή. Έτσι η Αταλάντα δεν ξέρει που να απευθυνθεί για μία μεταγραφή η οποία εκτιμάται πως θα ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.