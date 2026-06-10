Ο Ράζβαν Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο ενός ακόμα έτους με τους «ασπρόμαυρους» του ΠΑΟΚ ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί οριστικά ότι θα συνεχίσει στον πάγκο τους.

Έντονες είναι πλέον οι αμφιβολίες για το εάν ο Λουτσέσκου θα είναι τεχνικός του ΠΑΟΚ και τη νέα χρονιά. Σε ένα διάστημα που ήδη ακούγονται και γράφονται άλλα ονόματα ξένων τεχνικών για τον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά δεν υπάρχει τίποτα ξεκάθαρο ως προς στο ότι θα συνεχίσει στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Η απουσία σταθερής επικοινωνίας με τους επιτελείς της ΠΑΕ, και κυρίως βέβαια με τον Ιβάν Σαββίδη ενισχύει την παραπάνω διαπίστωση. Ο δε Λουτσέσκου φέρεται να έχει ενοχληθεί και από τα ονόματα που γράφονται για την αντικατάστασή του.

Επίσημα ο 57χρονος προπονητής έχει πει το προφανές: ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και πώς θα παραμείνει στον σύλλογο. Εκτός των άλλων η πρώτη μεγάλη σύσκεψη της οικογένειας Σαββίδη με τον νέο αθλητικό διευθυντή Λέο Μάτος και τον νέο τεχνικό διευθυντή Αντρέ Βιεϊρίνια, έγινε χωρίς την παρουσία του Λουτσέσκου, προκαλώντας και άλλα έντονα ερωτηματικά και δείχνοντας ότι οι ώρες αυτές είναι κρίσιμες για το θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ.