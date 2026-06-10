Νέο όνομα από την ιταλική αγορά προστίθεται στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν περίπτωση ποδοσφαιριστή της Λάτσιο ενόψει της επόμενης σεζόν.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζανλούκα ντι Μάρτζιο, οι Πειραιώτες παρακολουθούν την περίπτωση του Ματέο Κανσελιέρι, ενός 24χρονου μεσοεπιθετικού που ανήκει στη Λάτσιο και έχει ξεχωρίσει για την ευελιξία του σε διάφορους ρόλους της επιθετικής γραμμής.

Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής είχε αρκετά ενεργό ρόλο τη φετινή σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Λάτσιο. Σε αυτό το διάστημα σημείωσε 4 γκολ και 2 ασίστ, έχοντας παρουσία τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στις υπόλοιπες διοργανώσεις.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με σημαντική τακτική ευελιξία, καθώς μπορεί να αγωνιστεί σε περισσότερες από μία θέσεις της επίθεσης. Τη φετινή χρονιά χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, ενώ τα προηγούμενα χρόνια έχει καλύψει και την αριστερή πλευρά, αλλά και πιο κεντρικούς ρόλους, είτε ως δεύτερος επιθετικός είτε πίσω από τον φορ.

Η περίπτωσή του εξετάζεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μεσοεπιθετικών επιλογών, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει την αναζήτηση παικτών που μπορούν να προσφέρουν άμεση προσαρμογή και τακτική ευελιξία στο ρόστερ.