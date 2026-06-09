Δύο μέρες απομένουν για την έναρξη του Μουντιάλ 2026 και υπάρχουν προς διάθεση 180.000 εισιτήρια για όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων.

Η FIFA έχει προβλέψει τρελά έσοδα από το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά και στο οποίο για πρώτη φορά θα συμμετέχουν 48 ομάδες. Αυτό σημαίνει και περισσότερους αγώνες, αλλά οι φίλαθλοι δεν έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια.

Δύο μέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης, έχουν απομείνει προς διάθεση 180.000 εισιτήρια για τους αγώνες των ομίλων, στους οποίους συμμετέχουν ομάδες που δεν είναι εμπορικές.

Πρόκειται για εισιτήρια που είναι διαθέσιμα κυρίως μέσω του συστήματος προπώλησης και οι τιμές είναι υψηλότερες από τις αρχικές.

Το Μουντιάλ 2026 αρχίζει στις 11 Ιουνίου με τον αγώνα ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική και συνολικά θα γίνουν 104 παιχνίδια, με τον τελικό να έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουλίου.