Το Μουντιάλ του 2026 θα αποτελέσει την 23η διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, σχεδόν έναν αιώνα μετά την πρώτη του διεξαγωγή στην Ουρουγουάη το 1930. Από τις μόλις 13 εθνικές ομάδες που συμμετείχαν τότε, η διοργάνωση έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός με 48 εκπροσώπους, αριθμό-ρεκόρ για τη φετινή έκδοση.

Η διεύρυνση του τουρνουά αποτυπώνεται και στον συνολικό αριθμό των αγώνων. Τα 104 παιχνίδια που θα διεξαχθούν σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό συνιστούν ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας αθροιστικά τους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στις πέντε πρώτες διοργανώσεις του θεσμού.

Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί συνολικά 964 αναμετρήσεις σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Ως εκ τούτου, η αναμέτρηση μεταξύ Τυνησίας και Ιαπωνίας στο Μοντερέι του Μεξικού, στις 20 Ιουνίου, αναμένεται να καταγραφεί ως ο 1.000ός αγώνας στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η Βραζιλία διατηρεί ένα μοναδικό ιστορικό επίτευγμα, καθώς αποτελεί τη μοναδική χώρα που έχει δώσει το «παρών» σε όλες τις τελικές φάσεις του Μουντιάλ. Παράλληλα, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες (114), αφήνοντας πίσω της τη Γερμανία και τη Δυτική Γερμανία με συνολικά 112. Στον αντίποδα, η Ινδονησία, έχουν καταγράψει μόλις μία συμμετοχή σε αγώνα Μουντιάλ, το 1938 απέναντι στην Ουγγαρία.

Το πιο παραγωγικό παιχνίδι στην ιστορία της διοργάνωσης παραμένει ο προημιτελικός του 1954 μεταξύ Αυστρίας και Ελβετίας, που ολοκληρώθηκε με σκορ 7-5. Ενδεικτικό της εξέλιξης εκείνης της αναμέτρησης είναι ότι 9 από τα 12 τέρματα σημειώθηκαν μέσα στα πρώτα 23 λεπτά. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι το Μουντιάλ του 1954 κατέχει ακόμη το υψηλότερο μέσο όρο τερμάτων ανά αγώνα (5,38). Αντίθετα, η διοργάνωση του 1990 στην Ιταλία καταγράφει τη χαμηλότερη επιθετική παραγωγικότητα, με μόλις 2,21 γκολ ανά παιχνίδι, γεγονός που συνέβαλε στις μετέπειτα αλλαγές κανονισμών, όπως η απαγόρευση της επαναφοράς της μπάλας με τα χέρια στον τερματοφύλακα.

Σε ατομικό επίπεδο, το ενδιαφέρον στρέφεται σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκονται ένα βήμα πριν από ένα ακόμη ιστορικό επίτευγμα, καθώς έχουν την ευκαιρία να γίνουν οι πρώτοι ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέχρι στιγμής μοιράζονται το σχετικό ρεκόρ των πέντε συμμετοχών με τέσσερις ακόμη ποδοσφαιριστές.

Την ίδια στιγμή, οι Λούκα Μόντριτς, Μάνουελ Νόιερ και Γιούτο Ναγκατόμο συμπεριλήφθηκαν στις αποστολές των εθνικών τους ομάδων και εφόσον αγωνιστούν στη φετινή διοργάνωση, θα καταγράψουν και αυτοί πέμπτη παρουσία σε Μουντιάλ.

Ο Ρονάλντο έχει ακόμη έναν σημαντικό στόχο μπροστά του. Σε ηλικία 41 ετών μπορεί να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής που θα σκοράρει σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα. Ο Μέσι δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στη διοργάνωση του 2010, ωστόσο μετρά συνολικά 13 γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, απέχοντας μόλις τρία τέρματα από το ιστορικό ρεκόρ των 16 που κατέχει ο Μίροσλαβ Κλόζε.

Με δεδομένο ότι η Αργεντινή μπορεί να φτάσει έως και σε οκτώ αγώνες στη διοργάνωση του 2026, ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» διαθέτει ρεαλιστικές πιθανότητες να καταρρίψει ένα από τα πιο εμβληματικά ρεκόρ στην ιστορία του αθλήματος. Από την άλλη πλευρά, ο Ρονάλντο έχει σημειώσει μέχρι σήμερα οκτώ τέρματα σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος επιθετικός έχει ήδη φτάσει τα 12 γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ και παραμένει σε τροχιά διεκδίκησης κορυφαίων ιστορικών επιδόσεων. Παράλληλα, έχει την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής που θα σκοράρει σε τρεις διαφορετικούς τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας ήδη βρει δίχτυα στους τελικούς του 2018 και του 2022.