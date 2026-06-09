Οι Πειραιώτες δεν περιορίζονται σε απλή παρακολούθηση του 21χρονου ποδοσφαιριστή, αλλά κινούνται πιο ουσιαστικά για την απόκτησή του από την ισπανική ομάδα.

Ο Ρόκα αποτελεί παίκτη που γνωρίζει καλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος φέρεται να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την προώθηση της υπόθεσης. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Ισπανός εξτρέμ κατέγραψε 33 συμμετοχές με την Τζιρόνα, σημειώνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ, ενώ παράλληλα αποτελεί διεθνή με την Κ21 της Ισπανίας.

Όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, όλα συγκλίνουν στο ότι ο Ντάνι Γκαρθία θα συνεχίσει να φορά τα ερυθρόλευκα και τη νέα χρονιά. Ως εκ τούτου, η διοίκηση στρέφει την προσοχή της στην αναζήτηση δύο ακόμη χαφ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.