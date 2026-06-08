Πάλι με 11 παίκτες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην αποψινή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, καθώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός εξαιτίας της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί.

Όσον αφορά την εξάδα των ξένων ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε και πάλι αλλαγές, αφήνοντας εκτός τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ και συμπεριέλαβε στην αποστολή τους Τάισον Γουόρντ και Ταιρίκ Τζόουνς.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακου: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάισον Γουορντ, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Εκτός ξένων είναι επίσης οι Μόντε Μόρις, Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ, η σεζόν των οποίων ολοκληρώθηκε πρόωρα.