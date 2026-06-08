Ο Γουέσλεϊ τραυματίστηκε σε φιλικό και χάνει το Μουντιάλ, με τον Κάρλο Αντσελότι να παίρνει αντ’ αυτού στην αποστολή της Βραζιλίας έναν χαφ.

Ο Γουέσλεϊ, ο δεξιός μπακ της Ρόμα, που αποτελούσε την πρώτη επιλογή του Κάρλο Αντσελότι στη θέση αυτή για τη Βραζιλία, έγινε αναγκαστική αλλαγή πριν το 20′ στο φιλικό της Σελεσάο με την Αίγυπτο (2-1, 7/6) καθώς είχε ενοχλήσεις στους προσαγωγούς. Εν τέλει, οι εξετάσεις έδειξαν μυϊκό πρόβλημα και έτσι ο 22χρονος τέθηκε νοκ άουτ και άρα και εκτός Μουντιάλ.

Τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι ο Καρλέτο θα τον αντικαταστούσε με τον Έμερσον της Φλαμένγκο. Ο Ιταλός τεχνικός Κάρλο Αντσελότι ωστόσο πήρε έναν κεντρικό χαφ. Πρόκειται για τον Έντερσον, τον ποδοσφαιριστή της Αταλάντα που σύντομα όμως θα ανήκει στον σύλλογο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διότι έκλεισε εκεί έναντι ενός ποσού της τάξεως των 45 εκατ. ευρώ.