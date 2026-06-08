Ο Λαμίν Γιαμάλ έδωσε την… περίεργή του υπόσχεση, στην περίπτωση που τελικά η Ισπανία φτάσει ως την κορυφή αλλά και την πρωτιά του Μουντιάλ.

Την ερχόμενη Πέμπτη (11/6) θα γίνει η πρώτη σέντρα της φετινής διοργάνωσης του Μουντιάλ, με 48 ομάδες για πρώτη φορά να διεκδικούν το τρόπαιο και την Ισπανία να φαντάζει ένα μεγάλο φαβορί για να διαδεχθεί την Αργεντινή. Φυσικά ένας σταρ των Ισπανών είναι Λαμίν Γιαμάλ.

Ο 18χρονος από την πλευρά του έδωσε μια υπόσχεση εάν πάρει το τρόπαιο η χώρα του. Ο Λιαμίν Γιαμάλ ανέφερε πως αν κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, τότε θα αφήσει τα… γένια του να μακρύνουν για τρεις εβδομάδες και επίσης θα κληρώσει για τον κόσμο 100 ζευγάρια ακουστικών Beats.