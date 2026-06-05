Ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να κινηθεί μεθοδικά και χωρίς καθυστερήσεις στο φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι, γνωρίζοντας ότι το ρόστερ της νέας σεζόν θα διαφοροποιηθεί σημαντικά. Με φόντο την προετοιμασία στην Ολλανδία, οι άνθρωποι των «Ερυθρόλευκων» έχουν ήδη ανεβάσει στροφές, επιδιώκοντας να κλείσουν έγκαιρα τα μέτωπα που έχουν ανοίξει και να παραδώσουν στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ένα όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο σύνολο.

Στη λίστα των προτεραιοτήτων παραμένει ο Μίκα Μαρμόλ, τον οποίο ο Βάσκος τεχνικός θεωρεί ιδανική λύση για το κέντρο άμυνας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, οι Πειραιώτες έχουν καταθέσει ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση, η οποία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες που έχει στα χέρια του ο ποδοσφαιριστής. Παράλληλα, φαίνεται πως η συνολική προσέγγιση του συλλόγου έχει δημιουργήσει θετικό κλίμα στον 24χρονο αμυντικό, ο οποίος εξετάζει με αυξανόμενο ενδιαφέρον το ενδεχόμενο μετακίνησής του στην Ελλάδα. Η υπόθεση παραμένει ανοικτή, ωστόσο η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η τελική απόφαση δεν αργεί.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι υπάρχει πλήρης συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο Ισπανός μέσος φέρεται να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και αναμένεται σύντομα στην Ελλάδα για τις τελικές διαδικασίες.

Θετικές είναι οι εξελίξεις και στο μέτωπο του Πάμπλο Μαφέο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις επαφές με τη Μαγιόρκα, έχοντας ενισχύσει την πρότασή του, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής παρουσιάζεται θετικός στο ενδεχόμενο συνεργασίας. Το ενδιαφέρον παραμένει ενεργό και οι συζητήσεις συνεχίζονται με στόχο να βρεθεί η φόρμουλα που θα ικανοποιήσει όλες τις πλευρές.

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν σοβαρά και την περίπτωση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα για τη θέση του δεύτερου δεξιού μπακ. Ο αμυντικός του Λεβαδειακού προέρχεται από εξαιρετική σεζόν, έχει προσελκύσει αρκετά βλέμματα και αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που απασχολούν έντονα τον σχεδιασμό του συλλόγου.

Όσον αφορά τη θέση κάτω από τα δοκάρια, ο Δημήτρης Στουρνάρας βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στο Ρέντη, αυτή τη φορά για λογαριασμό της πρώτης ομάδας. Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία για πολυετή συνεργασία και απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μετακίνησης.

Την ίδια ώρα, στο προσκήνιο παραμένει και το όνομα του Μπάλσα Πόποβιτς. Ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας, που πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά στο σερβικό πρωτάθλημα, εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα των Πειραιωτών. Υπάρχουν αναφορές για αρχικές επαφές με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος εμφανίζεται διατεθειμένος να εξετάσει προτάσεις για την παραχώρησή του. Με δεδομένες τις καλές σχέσεις των δύο συλλόγων, το συγκεκριμένο θέμα παραμένει ανοιχτό και ενδέχεται να απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα.