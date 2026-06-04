Υπό έρευνα από τις αλβανικές Αρχές για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά είναι ο Ίγκλι Τάρε, ο οποίος πριν λίγες μέρες απολύθηκε από τεχνικός διευθυντής της Μίλαν.

Στην Ιταλία επί δεκαετίες, αρχικά ως ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια ως τεχνικός διευθυντής, έχοντας περάσει από Μπολόνια, Λάτσιο και Μίλαν, ο Τάρε έχει μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη τώρα καθώς στη χώρα του είναι υπό έρευνα.

Σύμφωνα με πηγές στην αλβανική εισαγγελία, ο Τάρε είναι ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος στην έρευνα που αφορά την πρώην αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου. Πέρα από το ξέπλυμα χρήματος, ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Μίλαν είναι ύποπτος και για διαφθορά.

Ο Τάρε έχει μπλέξει στην υπόθεση λόγω μιας βίλας που βρίσκεται σε τουριστικό συγκρότημα και η οποία, σύμφωνα με τους Αλβανούς, προσφέρθηκε στην Μπαλούκου ως δωροδοκία για μια σύμβαση που ανατέθηκε σε μια κατασκευαστική εταιρεία, όταν η πολιτικός ήταν διευθυντής της Albcontrol, της αλβανικής εταιρείας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η βίλα καταχωρήθηκε στο όνομα του Ίγκλι Τάρε για να μην έχει πρόβλημα η Μπαλούκου, η οποία όμως φέρεται να τη χρησιμοποιεί, μαζί με την οικογένειά της, όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Τάρε παρέμεινε για έξι ώρες στο γραφείο του εισαγγελέα και αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις, με την έρευνα να συνεχίζεται.