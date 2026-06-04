Νέα δημοσιεύματα στην Αφρική κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Μίλαν για τον Άρολντ Μουκουντί, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την ΑΕΚ.

Ο διεθνής Καμερουνέζος αμυντικός είναι ένας από τους… πιο βασικούς παίκτες της Ένωσης και με τις εμφανίσεις του έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της ιταλικής ομάδας, η οποία πάντως είναι σε διαδικασία αλλαγών τόσο στην τεχνική ηγεσία όσο και στη διοίκηση.

Όπως και να έχει, για ακόμη μία φορά το τελευταίο διάστημα υπάρχουν δημοσιεύματα για τον Μουκουντί και τους Μιλανέζους, με το Africa Top Sports να ασχολείται με το θέμα και να αναφέρει τα εξής…

«Η Μίλαν κινείται παρασκηνιακά για να ενισχύσει το κέντρο της άμυνάς της και έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον διεθνή Καμερουνέζο αμυντικό Αρολντ Μουκουντί. Οι σκάουτερ του ιταλικού συλλόγου εκτιμούν ιδιαίτερα τη σωματική του δύναμη και τη σταθερότητα που προσφέρει στην άμυνα. Ο κεντρικός αμυντικός από το Καμερούν πραγματοποιεί συνεχόμενες καλές εμφανίσεις στην Ελλάδα, γεγονός που έχει τραβήξει την προσοχή των «ροσονέρι».

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να είναι δύσκολες για τη Μίλαν. Ο διεθνής αμυντικός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 με την AEK και αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας. Ως εκ τούτου, ο ελληνικός σύλλογος δεν σκοπεύει να αποχωριστεί εύκολα τον βράχο της άμυνάς του, παρά μόνο αν κατατεθεί μια ιδιαίτερα υψηλή πρόταση».