Η ιστορία της Oυρακάν Μελίγια διήρκεσε μόλις τρία χρόνια, όμως πρόλαβε να μετατραπεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των κινδύνων που αντιμετωπίζει το σύγχρονο ποδόσφαιρο από το οργανωμένο έγκλημα.

Ο σύλλογος από τη Μελίγια, την ισπανική αυτόνομη πόλη στις βόρειες ακτές της Αφρικής, ιδρύθηκε το 2020 με φιλοδοξίες ταχείας ανόδου. Ωστόσο, η πορεία του κατέληξε σε πλήρη απαξίωση, καθώς βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρών υποθέσεων χειραγώγησης αγώνων, οι οποίες οδήγησαν τελικά στη διάλυση της ομάδας.

Όπως αναφέρει η έγκυρη ιστοσελίδα «Athletic» Το καλοκαίρι του 2023 οι ισπανικές αρχές προχώρησαν σε 17 συλλήψεις ατόμων που φέρονταν να συνδέονται με τη λειτουργία του συλλόγου. Η εξέλιξη ήρθε λίγο μετά την ολοκλήρωση μιας καταστροφικής αγωνιστικής περιόδου, κατά την οποία η ομάδα γνώρισε 27 ήττες σε 30 αγώνες και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με διαφορά τερμάτων -111, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση στην Ισπανία.

Οι έρευνες είχαν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα. Ήδη από το 2021, μετά τη βαριά ήττα με 8-0 από τη Λεβάντε στο Κύπελλο Ισπανίας, οι αρχές είχαν εντοπίσει ύποπτες στοιχηματικές κινήσεις. Τα προειδοποιητικά σήματα πολλαπλασιάστηκαν τους επόμενους μήνες, οδηγώντας τη Διεύθυνση Ρύθμισης Τυχερών Παιχνιδιών της Ισπανίας και τη La Liga να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς ελέγχου. Οι πληροφορίες κατέληξαν στην Εθνική Αστυνομία, η οποία με τη συνδρομή της Europol πραγματοποίησε τις επιχειρήσεις συλλήψεων.

Οι κατηγορίες που εξετάζονται περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αθλητική διαφθορά, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πλαστογραφία εγγράφων. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς η δικαστική διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με την Europol, οι ύποπτοι θεωρούνται μέλη ενός οργανωμένου εγκληματικού δικτύου που είχε αναπτύξει πολύπλοκη δομή με βασικό στόχο τη χειραγώγηση αθλητικών αποτελεσμάτων για οικονομικό όφελος. Όπως επισημαίνουν ειδικοί στον τομέα της αθλητικής ακεραιότητας, τέτοιου είδους υποθέσεις σπάνια αποτελούν έργο μεμονωμένων ατόμων. Αντίθετα, πίσω από αυτές βρίσκονται συνήθως ολόκληρα δίκτυα που περιλαμβάνουν μεσάζοντες, στρατολογημένους παίκτες, διακινητές χρημάτων και άτομα που αναλαμβάνουν τη στοιχηματική δραστηριότητα.

Η ανησυχία των διεθνών οργανισμών παραμένει έντονη. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χαρακτηρίσει τη χειραγώγηση αγώνων ως μία από τις πιο διαδεδομένες σύγχρονες μορφές διαφθοράς στον αθλητισμό, ενώ η Europol επισημαίνει ότι οι εγκληματικές οργανώσεις θεωρούν το συγκεκριμένο πεδίο ιδιαίτερα ελκυστικό, καθώς οι πιθανές απολαβές είναι μεγάλες και οι κυρώσεις συχνά περιορισμένες.

Οι έρευνες των τελευταίων ετών δείχνουν ότι το φαινόμενο συνδέεται στενά με άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος, όπως το ξέπλυμα χρήματος, η απάτη, η πλαστογραφία εγγράφων, ακόμη και η εμπορία ανθρώπων. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί δίκτυα που χρησιμοποιούν τους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις ίδιες δομές για τη διακίνηση κεφαλαίων από ναρκωτικά, παράνομο στοιχηματισμό και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι αρχές θεωρούν ότι μεγάλο μέρος των παράνομων κερδών προέρχεται από διεθνή κυκλώματα με ισχυρή παρουσία στην ασιατική αγορά στοιχήματος, η οποία εξακολουθεί να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο παγκοσμίως. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί συνεργασίες με ευρωπαϊκές εγκληματικές οργανώσεις, γεγονός που μετατρέπει τη χειραγώγηση αγώνων σε μια πραγματικά διασυνοριακή απειλή.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε οργανισμούς όπως η UEFA, η Interpol και η Europol, οι οποίοι έχουν ενισχύσει τη συνεργασία τους τα τελευταία χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι το νομικό πλαίσιο σε αρκετές χώρες εξακολουθεί να παρουσιάζει κενά, ενώ οι ποινές δεν λειτουργούν αποτρεπτικά.

Όπως υπογραμμίζουν στελέχη που ασχολούνται με την καταπολέμηση της αθλητικής διαφθοράς, όσο τα οικονομικά οφέλη παραμένουν δυσανάλογα μεγαλύτερα από το ρίσκο, οι εγκληματικές οργανώσεις θα συνεχίσουν να βλέπουν το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα ως ένα προνομιακό πεδίο δράσης για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και τη διεύρυνση της επιρροής τους.