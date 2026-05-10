Ο Ολυμπιακός έχασε τις ελπίδες του για κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στις δηλώσεις του πως θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί η έξοδος στο Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν στο 61′ με τον Ροντινέι αλλά στο 69′ δέχθηκαν την ισοφάριση από τον Κωνσταντέλια και το 1-1 παρέμεινε ως το τέλος, με συνέπεια να χαθεί το πρωτάθλημα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τελείωσε ήδη η σεζόν, όπως τόνισε ο Ισπανός τεχνικός.

«Δεν τελείωσαν οι στόχοι γιατί πρέπει να είμαστε δεύτεροι. Πρέπει να παλέψουμε για τη 2η θέση και αφού τελειώσει το πρωτάθλημα θα κάνουμε τον απολογισμό», είπε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ και συνέχισε.

«Δεν καταφέρνουμε να βάζουμε γκολ. Πρέπει να πάρουμε τη 2η θέση. Είναι δεδομένο ότι μπορούμε αλλά πρέπει να το αποδείξουμε».