Ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας συμπλήρωσαν 40 χρόνια φιλίας και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ η Θύρα 7 ετοίμασε ένα εντυπωσιακό κορεό, ενώ στα μάτριξ προβλήθηκε το βίντεο που έφτιαξε η ΠΑΕ.

Η αδελφοποίηση των οργανωμένων οπαδών των «ερυθρολεύκων» και των Σέρβων μετράει τέσσερις δεκαετίες πλέον και στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στα μάτριξ του Καραϊσκάκη προβλήθηκε το βίντεο που είχε ετοιμάσει η ΠΑΕ.

Την παράσταση, πάντως, έκλεψε το εντυπωσιακό κορεό της Θύρας 7, το οποίο απεικόνιζε τη μεγάλη εκκλησία του Βελιγραδίου, τον Άγιο Σάββα, ενώ το πανό ανέφερε: «40 χρόνια το δεύτερό μας σπίτι».