Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχασαν οριστικά τις ελπίδες τους για κατάκτηση του τίτλου και θα δώσουν μάχη στις τελευταίες δύο αγωνιστικές για τη 2η θέση και την έξοδο στο Champions League.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο Καραϊσκάκη με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο για αμφότερες προκειμένου να παραμείνουν στο κυνήγι της ΑΕΚ, έχοντας στο μυαλό τους και τη 2η θέση.

Το τελικό 1-1, όμως, εκμηδένισε τις ελπίδες τους για το πρωτάθλημα και συνεχίζουν χέρι-χέρι στη βαθμολογία, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν το προβάδισμα καθώς υπερτερούν στην ισοβαθμία: Στα τέσσερα μεταξύ τους παιχνίδια φέτος, σε κανονική περίοδο και play off, πήραν 8 βαθμούς ενώ οι «ερυθρόλευκοι» 2.

Σε ό,τι αφορά, τώρα, το πρόγραμμά τους ως το τέλος, τα πράγματα έχουν ως εξής…

Την Τετάρτη (13/5), για την προτελευταία αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός τον, επίσης αδιάφορο βαθμολογικά, Παναθηναϊκό.

Το φινάλε θα γραφτεί την επόμενη Κυριακή (17/5), όταν οι Θεσσαλονικείς θα αναμετρηθούν με τον Παναθηναϊκό στην άδεια λόγω τιμωρίας Λεωφόρο, ενώ οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, η οποία ενδέχεται να είναι και αυτή άδεια μετά το μπουκάλι που έριξε οπαδός της στον αγώνα με τους «πράσινους».