Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε και με το τελικό 1-1 στο Καραϊσκάκη η μάχη για την έξοδο στο Champions League συνεχίζεται καθώς οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και στο 6′ είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Τσικίνιο που γύρισε ωραία και εκτέλεσε εντός περιοχής, μετά την πάσα του Ποντένσε, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και με τον κόσμο να τη σπρώχνει συνέχισε να επιτίθεται με στόχο το γκολ, στο οποίο πλησίασε κι άλλες φορές.

Στο 23′ ο Πιρόλα με εκπληκτική μπαλιά έβγαλε τετ α τετ τον Ελ Κααμπί και αυτός προσπάθησε να… τσιμπήσει προ του Παβλένκα αλλά ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων αντέδρασε πολύ σωστά και μπλόκαρε, ενώ δευτερόλεπτα μετά είπε «όχι» στους Ποντένσε και Τσικίνιο, τη στιγμή που το Καραϊσκάκη ήταν έτοιμο να πανηγυρίσει.

Οι «ασπρόμαυροι» φάνηκαν για πρώτη φορά στο 28′ με τον Κένι που μπήκε στην περιοχή και έκανε ωραία ενέργεια αλλά όχι και σουτ, καθώς η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ, για να ακολουθήσει στο 31′ η αναγκαστική αλλαγή για τους «ερυθρόλευκους»: Έξω ο Ποντένσε που δεν μπορούσε να συνεχίσει, μέσα ο Ζέλσον Μάρτινς.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (78 Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο (78’ Μουζακίτης), Ροντινέϊ, Ποντένσε (31’ Ποντένσε), Ελ Καμπί (68’ Ταρέμι).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (83’ Μπιάνκο), Μεϊτέ (46’ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς (46’ Τάισον), Γερεμέγεφ.