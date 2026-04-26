Έχοντας παραλάβει το βραβείο του MVP της φετινής Euroleague, για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε και την πρόβλεψή του για τις ομάδες που θα προκριθούν στο Final Four και θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού είναι εντυπωσιακός από την αρχή της σεζόν και αυτό αναγνωρίστηκε με την ανάδειξή του σε MVP, μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Το μυαλό όλων, από εδώ και πέρα, είναι στα play off που θα κρίνουν το ποιες θα είναι οι ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four του Telecom Center Athens και η Euroleague ζήτησε από τον Βεζένκοβ να κάνει τις προβλέψεις του και δεν αρνήθηκε.

«Κατά τη γνήμη μου θα είμαστε εμείς, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης. Σε δύο εβδομάδες θα δούμε…», είπε ο ηγέτης του Ολυμπιακού και αν επιβεβαιωθεί τα ζευγάρια των ημιτελικών θα είναι τα εξής: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης.