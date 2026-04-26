Η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη με ανάρτηση στα social media τον Σάσα Βεζένκοβ ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο του MVP της κανονικής περιόδου στη Euroleague,

«Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Σάσα Βεζένκοβ κυριαρχεί στην Ευρώπη, ως ο MVP της κανονικής περιόδου. Ασταμάτητος. Ασυναγώνιστος. Αναπόφευκτος. Υπόκλιση, Σάσα. Αυτή είναι μόνο η αρχή», ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός.