Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του MVP της Euroleague, μετά τη σεζόν 2022-23 και ο Εβάν Φουρνιέ επέλεξε να τον συγχαρεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος άσος ανέβασε στα social media μία φωτογραφία του Βεζένκοβ που κοιμάται στο αεροπλάνο, πιάνοντας τρεις θέσεις και έγραψε «MVP».

Μάλιστα, η Euroleague αντέδρασε άμεσα, απαντώντας κάτω από τη δημοσίευση «Wow».

