Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι ο MVP της φετινής κανονικής περιόδου της Euroleague και ο Χρίστο Στόιτσκοφ τον αποθέωσε, λέγοντάς του πως του αξίζει να κατακτήσει το τρόπαιο με τον Ολυμπιακό.

Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» αναδείχθηκε για δεύτερη φορά MVP της Euroleague, με τη λίγκα να του έχει ετοιμάσει και μια έκπληξη, με τον θρύλο του βουλγαρικού ποδοσφαίρου να του στέλνει το μήνυμά του μέσω ενός βίντεο.

«Τι στιγμή για τη Βουλγαρία! Έκανες ένα ολόκληρο έθνος να σταθεί στα πόδια του. Να θυμάσαι αυτό: Έχεις γράψει το όνομά σου στην ιστορία. Η Βουλγαρία είναι περήφανη και εγώ είμαι πολύ περήφανος. Τώρα σε εσένα και τους συμπαίκτες σου, πηγαίνετε να πάρετε την Ευρωλίγκα. Το αξίζεις, είσαι ο καλύτερος. Σε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού, τι εκπληκτική εμπειρία. Με εκτίμηση, Χρίστο Στόιτσκοφ», ήταν το μήνυμα του παλαίμαχου άσου, με τον Βεζένκοβ να τον ευχαριστεί λέγοντας τα εξής…

«Είναι ένας θρύλος. Ανατριχίλα, επειδή είναι ένας θρύλος παγκόσμιας εμβέλειας, έχω την τιμή να τον γνωρίζω προσωπικά και να παίρνω κάτι από εκείνον. Μιλάμε μερικές φορές και ειδικά στην Μπαρτσελόνα, όταν ήταν δύσκολες στιγμές που δεν έπαιζα πολύ, μού έλεγε απλά, «συνέχιζε να δουλεύεις και ποτέ μην σταματάς να πιστεύεις στον εαυτό σου».