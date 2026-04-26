Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι ο φετινός MVP της Euroleague. Ο άσος του Ολυμπιακού έκλεισε την regular season με 19.4 πόντους (62.5% στο δίποντο, 39.9% στο τρίποντο, 89.2% στις βολές), 6.6 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 1.1 λάθη και 23.1 PIR ανά 28’22” συμμετοχής σε 34 παιχνίδια.

Έτσι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ κερδίζοντας το Alphonso Ford Trophy, πρώτος στην αξιολόγηση και πέμπτος ριμπάουντερ για να αναδειχθεί για δεύτερη φορά στην καριέρα του MVP της σεζόν, κάτι που είχε πετύχει και το 2022/23.

O Βεζένκοβ έγινε μετά τους Μίλος Τεόντοσιτς και Βασίλη Σπανούλη ο τρίτος πολυτιμότερος παίκτης φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Μάλιστα η Euroleague, δημοσίευσε βίντεο με τους αδελφούς Αγγελόπουλους να παραδίδουν το βραβείο στον Βεζένκοβ, κάνοντας του έκπληξη, ενώ στη συνέχεια, εμφανίστηκαν οι Κώστας Παπανικολάου και Νίκολα Μιλουτίνοβ φορώντας μπλουζάκια με MVP Βεζένκοβ, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να λέει με χιούμορ «δεν είναι εικόνα αυτή».