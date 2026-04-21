Ο Παναθηναϊκός, δεν μπόρεσε να μπει στην εξάδα και πλέον μέσα από τα Play In θέλει να φτάσει στο φετινό Final Four της EuroLeague. Απόψε, κόντρα στη Μονακό θέλει να κάνει το πρώτο του βήμα προς αυτόν τον στόχο, έχοντας επίγνωση ότι, σε περίπτωση αποτυχίας, υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία. Ωστόσο, στο «πράσινο» στρατόπεδο δεν υπάρχει τέτοια προσέγγιση: η νίκη αποτελεί μονόδρομο και, αν έρθει, στα πλέι οφ περιμένει η Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας. Μια ομάδα που, μετά την πρόσφατη ήττα, ο Εργκίν Αταμάν είχε δηλώσει πως θα προτιμούσε να μην τη συναντήσει ξανά φέτος. Απέναντι στην Εφές την περασμένη Παρασκευή, ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε προβλήματα, επικρατώντας με 97-82, με τον Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει από τραυματισμό σε εξαιρετική κατάσταση (24 πόντοι). Ο Αταμάν δεν έχει νέα αγωνιστικά ζητήματα, με μοναδική απουσία τον Σαμοντούροφ (2,6 πόντοι), που παραμένει εκτός εδώ και καιρό. Σε περίπτωση ήττας, η ομάδα θα αγωνιστεί την Παρασκευή στην έδρα της, απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας.

Με δεδομένες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει από τα μέσα της σεζόν, λόγω αποχωρήσεων – μεταξύ αυτών και του Βασίλη Σπανούλη – εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων, το γεγονός ότι βρίσκεται σε αυτό το σημείο με περιορισμένο ροτέισον αποκτά ιδιαίτερη αξία. Στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, διέλυσε τη Χάποελ με 105-85, με τον Μπλοσομγκέιμ να σημειώνει ρεκόρ καριέρας (30 πόντοι), ενώ ο Τζέιμς πρόσθεσε 20 πόντους και 7 ασίστ. Ντιάλο, Στραζέλ και Τάις συνέβαλαν επίσης με διψήφια νούμερα. Ακολούθησε ήττα εντός έδρας από τη Βιλερμπάν (83-87) στο πρωτάθλημα, ωστόσο η προσοχή είναι στραμμένη αποκλειστικά στη «διαβολοβδομάδα» και στην προσπάθεια για μία ακόμη υπέρβαση που θα οδηγήσει στα πλέι οφ. Οι Μίροτιτς (11 π., 4,3 ριμπ.), Νέντοβιτς (6,5 π., 1,4 ασίστ) και Ταρπέι (1,7 π., 1,5 ριμπ.) παραμένουν εκτός, ενώ ο Τάις (9,9 π., 5,2 ριμπ.) δεν αγωνίστηκε με τη Βιλερμπάν αλλά ενδέχεται να επιστρέψει, όπως και ο Οκόμπο (11,5 π., 5,1 ασίστ).