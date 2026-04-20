Στο ματς με τον Παναθηναϊκό ο Ρόντινει συμπλήρωσε 150 συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού και παράλληλα σκόραρε, κάτι το οποίο το είχε προβλέψει η σύζυγός του!

Συγκκριμένα, η σύζυγος του Βραζιλιάνου σε Insta Story που έκανε ανέφερε ότι είχε κάνει την πρόβλεψη πώς θα βρει δίχτυα και ότι του το είχε πει πριν τον αγώνα.

«Σου είπα πριν φύγεις από το σπίτι ότι θα έβαζες γκολ. Να έχεις πίστη. Ο Θεός δεν απογοητεύει ποτέ. Συγχαρητήρια για το 150ό του παιχνίδι στα ερυθρόλευκα. Συγχαρητήρια. Παραμένουμε δυνατοί», ήταν το χαρακτηριστικό Story.

Ο Ρόντινει αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού στις 3 Ιανουαρίου 2023 στην αναμέτρηση Ιωνικός – Ολυμπιακός 0-3 και σημείωσε το πρώτο του γκολ με την ομάδα του Πειραιά την 1η Οκτωβρίου 2023 στην αναμέτρηση ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 0-3.

Συνολικά έχει σκοράρει εννέα τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό, ενώ το σύνολο των 150 αγώνων του είναι 98 στην Super League, 15 στο Kύπελλο Ελλάδος και 37 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.