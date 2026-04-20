Η Ισπανία και το Madrid Open είναι ο επόμενος σταθμός της Μαρίας Σάκκαρη και του Στέφανου Τσιτσιπά.

Η Σάκκαρη η οποία ανέβηκε στην 37η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στον πρώτο γύρο θα παίξει κόντρα στην Τζάνις Τζεν από την Ινδονησία, Νο. 39 στον κόσμο.

Σε περίπτωση που η Σάκκαρη ξεπεράσει το εμπόδιο της Τζεν, στη συνέχεια θα παίξει στο β’ γύρο του τουρνουά με την Λιουμντίλα Σαμσόνοβα.

Όσον αφορά τον Στέφανο Τσιτσιπά θα παίξει με παίκτη που θα προκύψει από τα προκριματικά.

Αν περάσει στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, τότε θα αναμετρηθεί με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Νο. 8 του ταμπλό.