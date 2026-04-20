Η ήττα του Παναθηναϊκού με 2-0 από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο δεν έφερε κατήφεια, αλλά και έντονη αμφισβήτηση γύρω από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο, με το κλίμα να βαραίνει σημαντικά μετά την εικόνα της ομάδας και τη διαχείριση του αγώνα. Το «καμπανάκι» δεν αφορά μόνο την ήττα, αλλά κυρίως τον τρόπο που αυτή ήρθε, με τον Παναθηναϊκό να παρουσιάζεται χωρίς αντίδραση και πλάνο.

Η θέση του Μπενίτεθ στον πάγκο θεωρείται εξαιρετικά επισφαλής, καθώς η πίεση έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 50-50% πιθανότητες παραμονής του μέχρι το τέλος της σεζόν, με την προοπτική αποχώρησης να συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερες πιθανότητες.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σημείο καμπής: είτε θα καταφέρει να αντιστρέψει το κλίμα άμεσα, είτε το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για το τέλος της παρουσίας του στον πάγκο του Παναθηναϊκού.