Ο Παναθηναϊκός πέρασε με 3-1 από την έδρα του ΖΑΟΝ στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Volley League Γυναικών, έκανε το 2-0 και θέλει ακόμη μία νίκη για να κατακτήσει το 27ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε το παιχνίδι αιφνιδίασε τους πάντες, όχι γιατί ήταν έκπληξη το να πάρουν το πρώτο σετ οι γηπεδούχες, ήταν όμως έκπληξη το… 25-14.

Ο ΖΑΟΝ κυριάρχησε σε απόλυτο βαθμό στο πρώτο σετ, η απάντηση όμως δεν άργησε να έρθει, καθώς στο δεύτερο οι «πράσινες» έφτασαν στο 25-15 και έκαναν το 1-1. Και από εκεί και πέρα ανέβασαν ρυθμό για να πάρουν τη νίκη και το έκαναν.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίτο σετ με 25-18 για το 2-1, πήρε και το τέταρτο με 25-16 για το 3-1 και θέλει πλέον ακόμη μία νίκη, την οποία θα προσπαθήσει να πάρει στην έδρα του την προσεχή Πέμπτη (23/4) για να στεφθεί πρωταθλητής.

Τα σετ: 25-14, 15-25, 18-25, 16-25