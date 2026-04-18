Με πέντε αναμετρήσεις για τις θέσεις 5-8 και για τα play out συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα της Super League.

Για τις θέσεις 5-8, ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο Στάδιο και ο Άρης στην Θεσσαλονίκη τον Βόλο.

Για τα play out η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Αστέρα, ο Ατρόμητος την ΑΕΛ και στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός τον Πανσερραϊκό.

ΟΦΗ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

18:00 COSMOTE SPORT 2

Ο Λεβαδειακός είναι πρώτος στην ειδική βαθμολογία για τις θέσεις 5-8 με 22 βαθμούς και στο +5 από τον ΟΦΗ, ο οποίος θέλει μόνο τη νίκη και για να πλησιάσει στην 5η θέση, αλλά και για να έχει καλή ψυχολογία ενόψει του τελικού του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα έχει στη διάθεσή του τον Πεντρόσο, ενώ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Άμπου Χάνα και Φίλων. Από την άλλη ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει στους Φούντα, Χριστόπουλο και Ισέκα, που συνέχισε με ατομικό. Επιστρέφουν οι Γκονθάλεθ και Νέιρα.

ΑΡΗΣ- ΒΟΛΟΣ

19:00 NOVASPORTS 2

Ο Άρης είναι στην 4η θέση της ειδικής βαθμολογίας με 16 βαθμούς, με τον Βόλο να ισοβαθμεί με τον ΟΦΗ με έναν βαθμό περισσότερο. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Από την άλλη ο Κώστας Μπράτσος θα έχει στη διάθεσή του τον Ουρτάδο που εξέτισε την τιμωρία του, αλλά και τον Γιώργο Μύγα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Σόρια, Φορτούνα και Τασιούρας.

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR

16:00 COSMOTE SPORT 1

Η Κηφισιά, δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει ακόμα τη νίκη στα play out και θέλει να το κάνει απέναντι στον Αστέρα. Ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Λαρουσί, Μαϊντάνα, Χουχούμη και Έμπο. Από την άλλη ο Αστέρας που είναι ουραγός της βαθμολογίας θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση για να παραμείνει στην κατηγορία. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΑΕΛ

17:00 NOVASPORTS 4

Μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές οι δύο ομάδες δεν έχουν γευτεί την χαρά της νίκης. Έτσι η νίκη είναι μονόδρομος για Ατρόμητο και ΑΕΛ για να απομακρυνθούν από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Ντούσαν Κέρκεζ δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κίνι, ενώ επιστρέφει ο Μήτογλου. Από την άλλη πλευρά εκτός για την ΑΕΛ είναι ο Σάββας Μούργος, ενώ επιστρέφουν οι Μελίσσας και Ατανάσοφ.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

20:00 COSMOTE SPORT 1

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΛ, ο Παναιτωλικός θέλει να πάρει το «τρίποντο» και απέναντι στον Πανερραϊκό για να κάνει μεγάλο βήμα για την παραμονή. Από την άλλη η αήττητη σε πέντε σερί παιχνίδια η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα, δείχνει ικανή να ανατρέψει τα προγνωστικά. Ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μανρίκε και Γκαρθία, αντίθετα επιστρέφουν οι Γκράναθ και Σμυρλής. Ο Πανσερραϊκός έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους.