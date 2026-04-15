Την ανανέωση του συμβολαίου του Μαγκομέντ Οζντόεφ με τον ΠΑΟΚ προαναγγέλλουν τα ρωσικά ΜΜΕ, καθώς υποστηρίζουν πως οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία.

Ο Ρώσος χαφ, ο οποίος διανύει την τρίτη του σεζόν στην ομάδα, είναι από τους καλύτερους παίκτες των «ασπρόμαυρων» φέτος, έχοντας δώσει λύσεις επιθετικά τόσο με γκολ όσο και με ασίστ.

Έχοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Οζντόεφ είναι απαραίτητος για τον ΠΑΟΚ και όλα δείχνουν ότι η συνεργασία των δύο πλευρών θα συνεχιστεί, καθώς οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου προχωράνε πολύ καλά.

Αυτό αναφέρουν τα ρωσικά δημοσιεύματα, στα οποία στέκονται και στον καθοριστικό ρόλο που έχει παίξει στο θέμα ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος επικοινώνησε με τον παίκτη, δείχνοντάς του έτσι το πόσο πολύ ο ΠΑΟΚ θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ του.