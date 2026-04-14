Με την είσοδο του Παναθηναϊκού στα Play offs, οι «πράσινοι» εξασφάλισαν το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν και πλέον παλεύουν για την καλύτερη δυνατή θέση μέσω της διαδικασίας του μίνι πρωταθλήματος.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη «Gazzetta dello Sport» με αφορμή την πορεία πρωταθλητισμού της Ίντερ στο ιταλικό πρωτάθλημα αλλά και τη μάχη των ευρωπαϊκών εισιτηρίων όπου η Νάπολι προπορεύεται στη 2η θέση.Ο Ισπανός προπονητής αναφέρθηκε και στον Παναθηναϊκό, όπου παραδέχθηκε ότι υπήρξε μία δύσκολη στιγμή για την ομάδα αλλά η παρουσία στα Playoffs σε συνδυασμό με την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και την παρουσία στους «16» του Europa League, αποτελούν θετικό δείγμα για τη νέα σεζόν.

«Φτάσαμε σε μια δύσκολη στιγμή και καταφέραμε να προκριθούμε στα πλέι οφ που εγγυώνται συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και στους “16” του Europa League μετά από 16 χρόνια. Νομίζω ότι το συνολικό αποτέλεσμα είναι θετικό, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή ενός πρότζεκτ που ελπίζουμε να βελτιώσουμε την επόμενη σεζόν».

Σε μια πρώτη τοποθέτησή του για τη μάχη του τίτλου στη Serie A, ο Μπενίτεθ σημείωσε: «Είναι απλό να το δεις: η Ίντερ κέρδισε το 2021, η Νάπολι το 2023, η Ίντερ το 2024, η Νάπολι το 2025. Και το 2026, μπορούμε να πούμε ότι η Ίντερ είναι σχεδόν έτοιμη να πανηγυρίσει. Είναι οι καλύτερες ομάδες, προφανώς. Και φέτος, η καλύτερη από τις δύο ήταν η Ίντερ».

Για το αν η κατάσταση έχει κριθεί, με την Ίντερ να έχει προβάδισμα εννέα βαθμών έξι αγωνιστικές πριν το τέλος, σχολίασε: «Πρέπει να κρατάς τη συγκέντρωση για να μην μπλέξεις. Οι λόγοι της καρδιάς, όταν διεκδικείς ένα πρωτάθλημα, πρέπει να υποτάσσονται στη λογική. Μαθηματικά δεν έχει τελειώσει, αλλά η αίσθηση είναι ότι απομένει ένα μικρό βήμα. Εννέα βαθμοί είναι πολλοί. Η Ίντερ και η Νάπολι θεωρούνταν εξαρχής τα μεγάλα φαβορί. Και δεν νομίζω ότι αυτό ήταν άδικο».